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Vadili bir çınarını daha kaybetti

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Vadili bir çınarını daha kaybetti
Orta Mesarya'nın büyük yerleşim yerlerinden Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili sakinlerinden çalışkan insan, namı diyar Raci Neriman olarak bilinen Neriman Özdede, bugün, hakkın rahmetine kavuştu. Neriman Özdede'nin cenazesi Pazar günü öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazına müteakip Vadili Kabristanlığına defnedilecek.
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