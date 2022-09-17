ABD, Rumlara silah satışı ambargosunu kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetinin, 1987 yılından bu yana Güney Kıbrıs’a uygulanan silah satışı ambargosunun tamamen kaldırılmasına ilişkin tarihi bir karar aldığı haber verildi.

“Alphanews.new” haber sitesinde yer alan habere göre, bu konudaki ilk büyük adımın 2020 yılının Eylül ayında atıldığı ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ambargonun kısmen kaldırıldığını bildirmek için, dönemin Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i aradığı anımsatıldı.

Haberde, bu olayın öldürücü olmayan silahların Güney Kıbrıs’a satışının yolunu açtığı ve ambargonun kısmen kaldırılmasının ilgili direktifle yıllık olarak yenilenmesi gerektiğinin öngörüldüğü kaydedildi.

ABD hükümetinin son kararıyla ise, Rum Yönetimiyle savunma ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda hareket ettiğini, çünkü artık silah satışı konusunda kısıtlamalar olmayacağını kaydeden “Alphanews.live”, tüm bunlara rağmen, ambargonun kaldırılmasının yıllık olarak yenilenmeye devam edeceği, çünkü 2019 tarihli “East Med Act” yasası ile 2020 tarihli “Savunma Bütçesi Yasasının”, Amerikan Başkanının, ABD Kongresinin yetkili komitelerine, Rum hükümetinin ABD hükümetiyle bir dizi kritik alanda işbirliğinde bulunmayı sürdürdüğünü tasdik etmek zorunda olduğuna işaret etti.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl, Rum hükümetini;

“1. Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasıyla mücadele edilmesi ve finansal düzenleyici denetimle ilgili yönetmelikler üzerindeki reformların uygulanması için çalıştığı,

2. Aynı zamanda Rus savaş gemilerinin ikmal yapmak ve hizmet almak için limanlara erişiminin engellenmesi için gerekli önlemleri almaya devam ettiği” konularında kontrol etmesi gerektiği de ifade edildi.

Haberde, her halükarda, ambargonun tamamen kaldırılmasıyla ilgili kararın, Amerikan dış politikasının Güney Kıbrıs’la olan ilişkilerine verdiği sürekli artan önemi, aynı zamanda “East Med Act” yasası temelinde son yıllarda inşa edilen yakın savunma işbirliğini yansıtan, ek bir adım olarak değerlendirildiği de belirtildi.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığının, 2023 mali yılıyla ilgili olarak, Güney Kıbrıs’la savunma ticareti kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklamasına özetle şu şekilde yer verildi;

“ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılı için, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne savunma malzemeleri ihracatı, yeniden ihracatı ve nakledilmesinin onaylanmasına izin vermek için, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğine karar verdi ve bunu ABD Kongresine tasdik etti. Şartlara uygunluk yıllık olarak değerlendirilmektedir. Bu karar ve onay sonucunda, ABD Dışişleri Bakanı, 2023 mali yılı için, Kıbrıs Cumhuriyetine yönelik savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırıyor. Uluslararası Silah Ticareti (ITAR) yönetmelikleri, 1 Ekim 2022’den itibaren geçerli olmak üzere, yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirilecektir.”

