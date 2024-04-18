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Türkmenköy Türker abisine ağlıyor

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Türkmenköy Türker abisine ağlıyor
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Türkmenköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Türkmenköy sakini, sevilen sima Türker Oğlak bu sabah vefat etti.
Oğlak’ın cenazesi bugün Beyarmudu Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Beyarmudu Kabristanlığına defnedildi.
 
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