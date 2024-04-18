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Benzine bir zam daha

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Benzine bir zam daha
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 Akaryakıt ürünlerinden benzine bugünden geçerli olmak üzere zam yapıldı. Kurşunsuz 95 ve 98 oktan benzinin litresi 1 TL arttı. Eurodizel ve gazyağı fiyatları ise aynı kaldı.
95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 36,45 TL'den 37,45 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 37,45 TL'den 38,45 TL’ye yükseldi.
Eurodizel ve gazyağında ise rakamlar değişmedi; bu ürünlerin litresi 35,95 TL'den satılmaya devam edilecek.
Akaryakıt fiyatlarını düzenleyen 2024 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.
Yeni rakamlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
 
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