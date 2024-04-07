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“Bir Fırça Yeter” adlı sergi 18 Nisan Perşembe günü açılıyor

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“Bir Fırça Yeter” adlı sergi 18 Nisan Perşembe günü açılıyor
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DTM Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen, 51 çocuğun karma resimlerinden oluşan “Bir Fırça Yeter” adlı sergi 18 Nisan Perşembe günü açılıyor.  
DTM Sanat Atölyesinden verilen bilgiye göre, İsmet Vehit Güney Sergi salonunda yer alacak serginin açılışı saat 18.00’de çocuklarla beraber yapılacak.
Yaklaşık 200 eserin yer aldığı sergi, hafta içi mesai saatlerinde, cumartesi günü de 09.00-14.00 saatleri arasında 22 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.
 
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