Türkmen hayata tutunamadı

Gazimağusa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinin sevilen insanlarından Bünyamin Türkmen (48) yaşamını yitirdi. Bir süreden beridir yaşadığı sağlık problemiyle boğuşan Türkmen'in ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığına defnedildi.





