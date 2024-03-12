YDK ikinci maçını da kaybetti

Yakın Doğu Koleji, Türkiye Liselerarası Basketbol 8’li finalinde ikinci maçını da kaybetti.

İstanbul’da devam eden şampiyonada B Grubu ikinci maçında Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi’ne 112-61 yenildi.

Yakın Doğu Koleji yarın grubundaki son maçında İzmir Özel Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi ile karşılaşacak.

