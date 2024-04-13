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Turizm camiasını üzen veda

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Turizm camiasını üzen veda
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Ülkemizin tanınmış simalarından, uzun zamandır İngiltere’de yaşayan turizmci Refik Niyazi Salp, hayatını kaybetti.
Zümrütköy’de sakin 68 yaşındaki Refik Salp (E), dün kaldığı evde ölü bulundu.
Polis açıklamasına göre, saat 15.15’te evinde ölü bulunan Salp’in vücudunda doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.
Salp’in ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.
Kuzey Kıbrıs turizmine büyük hizmetleri olan Salp, başarılı bir tur operatörüydü. Uzun yıllar İstanbul Havayolları’nın Londra temsilciliğini yapan Salp, daha sonra İstanbul New President Holidays ile sektöre hizmet verdi. Salp’ın ölümü yakınlarını, sevenlerini ve turizm camiasını yasa boğdu.


 
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