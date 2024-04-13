YDP’nin 4.Olağan Genel Kurulu yarın toplanacak

Arıklı: “8 bine yakın üyemiz var, yarısının gelmesi mümkün gözükmüyor… Kurultay Organizasyon Komitesi saat 10.30’da açıklama yapacak”

Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 4’üncü Olağan Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da Parti Genel Merkezi’nde toplanacak. Nisap sağlanmaması halinde Genel Kurul, iki hafta sonra 28 Nisan Pazar günü yapılacak. Kurultayda, başkanlık için şimdiki Genel Başkan Erhan Arıklı ve milletvekili Talip Atalay yarışacak.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, “8 bine yakın üyemiz var, yarısının gelmesi mümkün gözükmüyor” diyerek, tüzük gereği nisap sağlanamadığı takdirde Genel Kurul’un iki hafta sonrasına 28 Nisan’a erteleneceğini kaydetti.

Yarın saat 10.00’da Parti Genel Merkezi’nde sembolik olarak toplanılacağını ifade eden Arıklı, Kurultay Organizasyon Komitesinin saat 10.30’da açıklama yapacağını belirtti.

Başkanlığa iki aday, 50 kişilik Parti Meclisine 179 başvuru

Başkanlık yarışı için iki adayın bulunduğunu kaydeden Arıklı, Parti Meclisi üyeliğine yoğun talep olduğunu, 50 kişilik Parti Meclisi için 179 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlığı için ikişer aday olduğunu dile getiren Arıklı, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeliklerinde anlaşma sağlandığını ve seçim olmayacağını belirtti.

Milletin Partisi ile birleşme… “Parti komiteleri anlaştığı takdirde 20 Nisan’da tüzük kurultayı yapılacak”

Milletin Partisi ile birleşme konusuna da değinen Erhan Arıklı, iki partinin kurduğu komitelerin görüşme yapacağını ve anlaşıldığı takdirde 20 Nisan’da her iki partinin de Yakın Doğu Üniversitesinde tüzük kurultaylarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Başkan adaylarının uzlaşmasıyla erteleme

YDP’de başkanlık için yarışan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Parti Genel Sekreteri, Milletvekili Talip Atalay daha önce kurultayın ertelenmesi konusunda mutabakata varmış ve yeni kurultay tarihleri 14 ve 28 Nisan olarak açıklanmıştı.

Kurultayın, YDP’den toplu istifa ettiklerini açıklayan 1500 civarında üyenin istifa dilekçelerinin ıslak imzalı olmaması ve bu kişilerden oy kullanma talebi gelmesi olasılığına karşı ertelendiği belirtilmişti.

YDP Genel Başkanı Arıklı, 8 bin civarında üyeleri bulunduğunu, tüzüğe göre belirlenen genel kurul tarihinde üye tam sayısının yarısının bir fazlasının toplantı başlama saatinde hazır olması gerektiğini, dolayısıyla ilk toplantıda seçim olmasının zor görüldüğünü ifade etmişti.

Talip Atalay da ikinci toplantının başlama saatinde, salt çoğunluğunun bulunması kuralının aranmadığını belirterek, “Bizim asıl kurultay zamanımız 28 Nisan'dır. İnşallah bir demokrasi şöleni yapacağız ve 29’unda da omuz omuza yürüyeceğiz” demişti.