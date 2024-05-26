Tuncay, sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa'nın tanınmış ve sevilen simalarından, Telekomünikasyon Dairesi Emekli Teknik Müfettişi Önder Aziz Tuncay yaşamını yitirdi. Önder Aziz Tuncay başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Tuncay’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.