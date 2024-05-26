Ada-Sen’in ilk olağan genel kurulu yapıldı

Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada sendikanın 2019 yılı Kasım ayında kurulduğunu, bugün üyelerinin güvendiği ve sahiplendiği bir sendika haline geldiğini anlattı

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) ilk olağan genel kurulunu sendika binasında gerçekleştirdi.



Sendikadan verilen bilgiye göre, başkan yine Kağan Mındıkoğlu oldu.



Genel kurula Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da katıldı.



Genel Kurulda Divan Başkanlığını Hasan Değirmencioğlu, katiplikleri ise Reştan Aksoy ile Fahriye Özberenk yaptı.



Genel Kurulda Sendikanın kuruluşundan itibaren Ada-Sen için mücadele veren Ada-Sen Genel Başkan Yardımcısı Firdes Arıcı’ya, yeni dönemde yoğun iş temposu dolayısı ile yönetim kurulunda yer almayacak olması nedeniyle Onursal Üyelik unvanı verildi.



Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu ise Genel Kurul’da yaptığı konuşmada sendikanın 2019 yılı Kasım ayında kurulduğunu, bugün üyelerinin güvendiği ve sahiplendiği bir sendika haline geldiğini anlattı. Mındıkoğlu, borçsuz ve özvarlıkları yüksek bir sendika yapısına kısa sürede ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Mındıkoğlu, yakın zamanda özel şirketlerle 5 toplu iş sözleşmesi imzalayarak farlı olduklarını gösterdiklerini " kaydetti.



Genel Kurul’da belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ardından yapılan görevlendirme şöyle:



Kağan Mındıkoğlu (Başkan), Mustafa Menekay (Genel Başkan Yrd.), Onur Ersoy (Genel Sekreter), Alirıza Göksu (Mali Sekreter), Selçuk Amcaoğlu (Örgütlenme Sekreteri), Sinem Sevindik (Eğitim Sekreteri), Fahriye Özberenk (Tahsildar), İsmet Koloz Tuna (Genel Sekreter Yrd.), İrfan Batu (Lefkoşa Bölge Başkanı), Can Özen (Sosyal İşler Sekreteri), Nigar Koç Güneş (Sağlık ve Çevre Sekreteri), Ayten Arısu Zeytin (Girne Bölge Başkanı), Reştan Aksoy (Güzelyurt Bölge Başkanı), Şefika Seven Eker (İskele Bölge Başkanı), Ferit Ergün (Mağusa Bölge Başkanı), Ertuğrul Çavuşoğlu (Lefke Bölge Başkanı), Mehmet Gökçayır (Örgütlenme Sektereri Yrd.)



Disiplin Kurulu: İbrahip Özerginli (Başkan), Ali Şahin (Üye), Asım Öğer (Üye)



Denetleme Kurulu: Ali Konar (Başkan), Emete Basri (Üye), Mahmut Doğan (Üye)

Genel Kurul’un ardından sendikada kokteyilli etkinlik gerçekleştirilerek ,üyelere ikramlar yapıldı.

