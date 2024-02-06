Tüfekçi ailesi yasta

Girne bölgesinin gelişen köylerinden Arapköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi köylerinden Arapköy sakinlerinden kıymetli insan Aziz Tüfekçi bugün vefat etti.

Aziz Tüfekçi’nin cenazesi 7 Şubat 2024 Çarşamba günü (yarın) Arapköy Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra cenaze namazına müteakip Arapköy Mezarlığı’na defnedilecek.



