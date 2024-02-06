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Kayalar-Sadrazamköy anayoluna yarın 3 saat elektrik verilemeyecek

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Kayalar-Sadrazamköy anayoluna yarın 3 saat elektrik verilemeyecek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Kayalar-Sadrazamköy anayoluna elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle söz konusu bölgede elektrik kesileceği kaydedildi.
 
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