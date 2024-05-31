Tüccar sevenlerini yasa boğdu

Aslen Akdeniz köyü sakinlerinden olan ve uzun zamandan beridir Lefkoşa'da yaşamını sürdüren Tayfun Tüccar vefat etti.
Tüccar'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Tüccar'ın cenazesi yarın Akdeniz köyünde kılınacak öğle namazına müteakip Akdeniz Mezarlığı'na defnedilecek.
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