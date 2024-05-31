banner913
banner932
GG seriyi 1-1 yaptı
GG seriyi 1-1 yaptı
15 0
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
13 0
 
"İlk günden beri durmadık, durmayacağız"
21 0
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
46 0
Facianın eşiğinden dönüldü
Facianın eşiğinden dönüldü
74 0
Nazım Beratlı'yı kaybettik
Nazım Beratlı'yı kaybettik
35 0
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
21 0
banner1032
banner1038

Tüccar sevenlerini yasa boğdu

banner1020

banner974
Tüccar sevenlerini yasa boğdu
banner971
Aslen Akdeniz köyü sakinlerinden olan ve uzun zamandan beridir Lefkoşa'da yaşamını sürdüren Tayfun Tüccar vefat etti.
Tüccar'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Tüccar'ın cenazesi yarın Akdeniz köyünde kılınacak öğle namazına müteakip Akdeniz Mezarlığı'na defnedilecek.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.