Galatasaray'da 6 ayrılık kapıda

Galatasaray yönetimi yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmayı sürdürüyor. Sarı kırmızılıların 6 futbolcuyla yollarını ayrılması bekleniyor

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından sezon planlaması yapılıyor.

Sarı kırmızılılar, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için arayışa girerken, diğer yandan vedalaşacağı oyuncuları da belirlemeye çalışıyor.

Galatasaray'da en az 6 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Bu oyuncular arasında kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius da bulunuyor.

Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Ndombele ve Vinicius'un bonservisleri alınmayacak.

Kadroda yer bulamayacak bir başka isim ise Sergio Oliveira... Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından kadro dışı bırakılan Portekizli oyuncu, affedilmesine rağmen forma şansı bulamadı.

Galatasaray, devre arasında takıma katılan Serge Aurier'den de umduğu katkıyı bulamadı. Sözleşmesi biten Fildişili futbolcuyla yeni mukavele imzalanması beklenmiyor.

Takımdaki geleceği merak edilen diğer iki futbolcu ise Wilfried Zaha ve Tete. Zaha için yüksek bir bonservis teklifi gelmesi durumunda, sarı kırmızılı yönetimin sıcak bakacağı öğrenildi. Tete'nin ise yaşı ve potansiyeli nedeniyle Avrupa'da bir kulübe kiralanması gündemde.



