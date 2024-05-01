Topcuköy, Gülten ablasına ağlıyor

İskele bölgesinin büyük köylerinden olan Topcuköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Topcuköy'ün sevilen ailelerinden olan Pakel ailesinin değerli siması Gülten Pakel bugün vefat etti.

Pakel'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Topcuköy Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Topcuköy Mezarlığı'nda defnedilecek.