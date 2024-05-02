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En fazla yağış Lefkoşa’da kaydedildi

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En fazla yağış Lefkoşa’da kaydedildi
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 6 kg ile Lefkoşa’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Lefkoşa 6 kg/m², Gönyeli 2 kg/m² Devlet Üretim Çiftliği ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
 
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