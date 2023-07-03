Toklu ailesi yasta

Mesarya bölgesinin küçük köylerinden olan Kurudere sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kurudere köyü sakini sevilen insan Ramazan Toklu bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Toklu’nun cenazesi, Kurudere Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kurudere Kabristanlığı’na defnedilecek.

