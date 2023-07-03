Firari şahıslar aranıyor

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Hasan TAKIMCILAR (E-21), Aydın GÜNER (E-21) ve İbrahim TAKIMCILAR (E-21) polis nezaretinde bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldıktan sonra geri Cezaevine götürüldükleri sırada firar ettiler.

Polis bahse konu şahısların aranmakta olduğunu, konu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.