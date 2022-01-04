Tıp camiasının acı kaybı

Üç Doktorlar'da uzun yıllar cerrah olarak hizmet veren Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği eski başkanlarından Dr. Mustafa Hami hayatını kaybetti



Uzun yıllar Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanlığını yapmış tanınmış hekim Dr. Mustafa Hami vefat etti.

‘Üç Doktorlar'da uzun yıllar cerrah olarak hizmet veren Dr. Hami bir süre önce beyin kanaması geçirmişti.

Siyasette de aktif olarak bulunan Dr. Mustafa Hami, YKP’de çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, sosyal medya üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dr. Mustafa Hami sadece bir hekim olarak değil, bir aydın olarak da, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanı olarak da bu topluma çok katkıda bulunmuş birisiydi.

İnandığı doğruları başı dik şekilde savunur, kendisinden yardım istenildiğinde geri çevirmezdi.

Onu KTTB’nin eski başkanlarından biri, akil kişisi olarak tanıma fırsatı bulmuş olmaktan, ondan birçok konuda tavsiye alma şansı yakalamış olmaktan dolayı çok mutluyum.

Hami ağabeyi bu sabah kaybettik.

Hem meslek hem toplum adına çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüm.

Tüm tıp camiasına, ailesine, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim.

KTTB’deki emekleri, izleri yok olmayacaktır.

Akıllarımızda, yüreklerimizde yaşayacaktır.

Yolun açık ve aydınlık olsun, uğurlar olsun Hami ağabey.”

