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Gencer çifti, 10 gün arayla yaşama veda etti

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Girne’de 10 gün önce aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hasan Gencer’in ardından bir süredir rahatsızlığı bulunan eşi Müjde Hakan Gencer de hayata veda etti

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Gencer çifti, 10 gün arayla yaşama veda etti
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Ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan Hasan Gencer’in kaybının ardından, eşi Müjde Hakan Gencer de dün hayatını kaybetti. İzmir’de dün yaşamını yitiren Müjde Hakan Gencer’in, uzun süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Müjde Gencer'in cenazesi İzmir Balçova'da toprağa verildi.
Girne sakinlerinden Hasan Gencer de 24 Aralık’ta aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. UBP Girne Karakum Eski Örgüt Başkanı, 54 yaşındaki Gencer’in ölüm nedeni için otopsi yapılmıştı.
Gencer ailesi, 10 gün arayla bu kez Müjde Hakan Gencer’in ölüm haberi ile sarsıldı.
 
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