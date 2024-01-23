Taşpınar, Lord amcasına ağlıyor

Lefke bölgesinin küçük köylerinden Taşpınar(Angolem) sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Taşpınar köyünün sevilen insanı Hasan Hamit Lord bugün vefat etti.

Lord’un cenazesi yarın Taşpınar köy camisinde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Taşpınar mezarlığına defnedilecek.

