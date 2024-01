Kimliksizler Derneği’nin, AP Dilekçe Komitesi’ne yaptığı dilekçe kabul edildi

Kıbrıslı Türklerin çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği yurttaşlığı için mücadele eden Kimliksizler Derneği’nin, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne yaptığı 675 imzalı dilekçenin kabul edildiği bildiirldi.

Dernek açıklamasına göre, Kimliksizler Derneği temsilcilerinden Mediha Piro Azer, dün Brüksel’de yapılan komite toplantısına çevrimiçi olarak katıldı ve yaşanan hak ihlalleri konusunda detaylı bir sunum yaptı.

Sunumun ardından çeşitli ülkelerden parlamenterler söz alarak lehte ve aleyhte konuştular. Kıbrıslı Türk parlamenter Niyazi Kızılyürek de komite toplantısında hazır bulunarak dilekçeyi destekleyen bir konuşma yaptı.

Değerlendirme sonucunda dilekçenin kabul edilerek açık kalmasına ve bu konuda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bir mektup yazılarak savunmasının istenmesine karar verildi. Komite Başkanı “Kıbrıslı yetkililere, bu dilekçede belirtilen sorunu çözmek için ne gibi önlemler aldıklarını veya almayı planladıklarını soracağız.” ifadelerini kullandı.



Azer: “Çocuklarımız kendi ülkemizde yabancı durumuna düşüyor!”



Komiteye yaptığı sunumda konunun hem hukuki hem de insani yönlerine değinen Mediha Piro Azer, her devletin kendi vatandaşlık yasasını yapabileceğini ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin açıkça ayrımcılık yaptığını vurguladı.

Komiteye hitaben, “Zaten böyle davranmasaydı yani kendi vatandaşları arasında ayrımcılık yapmasaydı şu an Avrupa Birliği vatandaşı bir Kıbrıslı anne olarak karşınızda olmazdım. Burada 30 saniyeliğine, siz saygı değer komite üyelerinden kendinizi bizim yerimize koymanızı rica ediyorum. Portekizli, Fransız, İspanyol ya da başka bir ülkenin vatandaşısınız ve çocuğunuz oluyor. Ancak nesillerdir yaşadığınız ülkeniz, partnerinizden ötürü çocuğunuza vatandaşlık vermiyor. Dolayısıyla çocuğunuz kendi ülkenizde bir yabancı durumuna düşüyor. Bunun, gerek insani gerekse de hukuki bir açıklamasını yapmak mümkün müdür? Sizlerin takdirine bırakıyorum.” ifadelerini kullanan Azer, binlerce çocuğun insan haklarının ihlal edildiğini belirtti.



Dilekçe için destek bekleniyor



Kimliksizler Derneği’nin 675 imza ile hazırladığı ve yüzlerce destek alan dilekçe, halen destek vermeye açık bir şekilde Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi web portalında yer alıyor.

Dünyanın her yerinden ve tüm uyruklardan kişiler, Kıbrıslı Türk çocuklarına yapılan bu ayrımcılığı gidermek amacıyla dilekçeye destek verebiliyor.

Dilekçenin başarıya ulaşmasında, örgütlülüğün etkili olduğu ve binlerce mağduru olan bu konuda daha fazla destek gelmesi gerektiği vurgulanan açıklamada Petitions Committee web portalına girilerek önce mail adresiyle kayıt yapılması sonra da “support” butonu tıklanarak dilekçenin desteklenmesi için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, komite toplantısına katılarak konuşma yapan Niyazi Kızılyürek’e ve hazırlık aşamasında Kimliksizler Derneği’ne destek olan çalışma ekibine, gösterdikleri dayanışma için teşekkür de edildi.