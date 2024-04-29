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Şampiyon Melekler'in anısına “Yasak Şubat” adlı klip çekildi

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Şampiyon Melekler'in anısına “Yasak Şubat” adlı klip çekildi
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Lefkoşa'da çekilen "Yasak Şubat" adlı klip, Kültür Dairesi'nin desteğiyle Şampiyon Melekler'in anısına hazırlandı.
Aziz Akış'ın bestesi ve seslendirmesi, Şirin Zaferyıldızı'nın sözleri ve Kazım Özalp'ın aranjesiyle hazırlanan şarkıya, duygusal bir klip eşlik ediyor. Vasfi Kuni'nin yönetmenliğinde ve Fevzi Kasap'ın yapım koordinatörlüğünde çekilen klip, Lefkoşa'nın tarihi Samanbahça sokaklarında izleyiciyle buluşuyor. Aziz Akış'a klipte Ali Ege Kasap da oyuncu olarak eşlik ediyor. Klip, YouTube ve diğer dijital platformlarda izlenebiliyor.
 
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