Taşkent bir çınarını daha kaybetti

Lefkoşa bölgesinin Beşparmak Dağları eteğindeki küçük köylerimizden Taşkent sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Taşkent köyü sakinlerinden Mustafa Kaşifoğulları bugün vefat etti.

76 yaşında hayatını kaybeden Kaşifoğulları’nın cenazesi yarın Taşkent Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Taşkent Mezarlığı’na defnedilecek.

