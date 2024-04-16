NorthernLAND’ın başarısı Forbes’e yansıdı

80 ülkede 27 dilde yayınlanan ve 200 milyondan fazla bir kitleye ulaşan dünyaca ünlü Forbes dergisi, NorthernLAND Construction'ı “Kuzey Kıbrıs'ın lider inşaat firması” olarak tanıttı, projelerinden övgüyle söz etti.

Forbes dergisi son sayısında NorthernLAND Construction projelerine ve Kuzey Kıbrıs'a yer verdi.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda “Stratejik Partner” ve katılımcı olarak yer alan NorthernLAND, modern projeleri ile dikkat çekti, hem Kuzey Kıbrıs’ı tanıttı, hem de adadaki yüksek kalite standartlı yapı sektörünü dünyaca ünlü Forbes dergisine yansıttı.

Forbes dergisi ve web sitesinde yayınlanan makalede dünyanın her noktasından fuara katılan 50'den fazla firma arasında öne çıkan NorthernLAND Construction; Grand Sapphire Blu, Casa del Mare ve diğer projeleriyle öne çıktı. NorthernLAND Construction, lüks ve prestijli yaşamı milyonlarca yatırımcıya sunarak, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası düzeyde tanıtımında çok büyük bir başarıya imza attı.

NorthernLAND Construction'dan “Kuzey Kıbrıs'ın lider inşaat firması” olarak söz eden Forbes dergisi, 80 ülkede 27 dilde yayınlanıyor. Forbes, kurumsal web sitesi ile birlikte emlak ve iş dünyasında yer alan aylık 200 milyondan fazla kullanıcıya erişim sağlıyor. Forbes aynı zamanda uluslararası yatırımcıların en çok tercih ettiği ve en sık araştırma yaptığı platformlar arasında 1’inci sırada yer alıyor