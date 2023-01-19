Tanaydın ailesi çınarını kaybetti

Güzelyurt sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf’ın Aydın köyü doğumlu olan ve uzun yıllardır Güzelyurt’ta yaşayan Tanaydın ailesinin çınarı Sevim Tanaydın dün hayata gözlerini yumdu.

Tanaydın, bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedildi.



