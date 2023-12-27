Sütlüce bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Sütlüce sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sütlüce köyü çınarlarından İbrahim Hafız bugün sabah saatlerinden vefat etti.

Hafız’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sütlüce Kabristanlığı'na defnedilecek.



