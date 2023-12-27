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İskele'de infial yaratan olay

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İskele'de infial yaratan olay
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İskele’de mülke tecavüz edip, ev sakinini darp ederek, evdeki 40 bin Dolar ve ziynet eşyalarını çalan 4 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A.K.(E-23), F.M.(E-26), M.M.(E-21) ve A.K.(E-21) dün saat 20.30 sıralarında, M.H.K.’nin (E-39) kaldığı apartman dairesinin kapısını açarak, mülke tecavüz etti.
Söz konusu 4 kişi daha sonra ev sakini M.H.K.’nin ellerini bağlayıp darp ederek, 40 bin ABD Doları nakit para, valiz, çanta, dizüstü bilgisayar, dört adet kadın kol saati ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldı.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek, tutuklandı.
 
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