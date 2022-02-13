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Süleyman Sarıoğlu’ndan üzen veda

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Süleyman Sarıoğlu’ndan üzen veda
Aslen Tuzla-Larnaka doğumlu Süleyman Sarıoğlu vefat etti.
Larnaka gümrüğü ve Lefkoşa İzin Dairesi Müdürlüğü görevlerinin ardından uzun yıllar özel sektörde görev yapan TMT mensubu Süleyman Sarıoğlu’nun vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Süleyman Sarıoğlu, yarın (pazartesi) tarihinde Saat 13.00'te kılınacak cenaze namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığında defnedilecektir.
 
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