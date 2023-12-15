Spor camiasını üzen veda

Ülkemiz spor camiasının sevilen simalarından birini daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Uzun yıllar Bilardo Federasyonu’nda başkanlık görevi görevini yürüten Lefkoşa’nın sevilen simalarından Aşkın Burcu hayata tutunamayarak vefat etti.

Burcu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Aşkın Burcu yarın öğlen Lefkoşa'da defnedilecek

