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Gazimağusa-Karpaz anayolunun bir bölümü yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Gazimağusa-Karpaz anayolunun bir bölümü yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı
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Gazimağusa-Karpaz anayolunda Dokuz Evler mevkiinde, yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle bahse konu yol güzergahının trafik akışına kapatıldığı duyuruldu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, her iki istikamet için ulaşım, oluşturulan servis yolu üzerinden sağlanacak.
Polis bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
 
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