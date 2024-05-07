Son yolculuğuna uğurlandı

Alayköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Alayköy sakinlerinden Özkan ailesinin sevilen siması Gülten Özkan dün vefat etti.
Özkan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Alayköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alayköy Mezarlığı’na defnedildi.
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