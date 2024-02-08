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Seylani ailesi çınarını kaybetti

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Seylani ailesi çınarını kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Cihangir sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Cihangir köyü sakinlerinden Seylanı ailesinin çınarı, eski milletvekili Ali Seylani’nin de annesi olan Servet Seylani dün vefat etti.
Seylani’nin cenazesi dün Cihangir Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Cihangir Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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