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Güzelyurt Kıb-Tek’te şok grev

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Güzelyurt Kıb-Tek’te şok grev
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Niyazi Ergülen
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Şube Sorumlusu Aynur Ünverdi görevden alınarak, Lefke Şube Sorumluluğuna atandı.
Güzelyurt Şube Sorumluluğuna ise Abdülkadir Ekbic’in atanmasına tepki gösteren Güzelyurt Kıb-Tek personeli bugün greve gitti.
Konuyla ilgili olarak Güzelyurt’a giderek Kıb-Tek çalışanlarına destek veren El-Sen Başkanı Ahmet Tuğçe ise, toplu iş sözleşmesi ve iş barışının bozulduğu nedeniyle uyarı grevimi her gün yapma kararı aldıklarını belirterek, Kıb-Tek yönetiminin aldığı son kararı geri çekene kadar greve devam edeceklerini ifade etti.

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Etiketler; #Güzelyurt #Kıb-tek
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