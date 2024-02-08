Güzelyurt Kıb-Tek’te şok grev

Niyazi Ergülen

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Şube Sorumlusu Aynur Ünverdi görevden alınarak, Lefke Şube Sorumluluğuna atandı.

Güzelyurt Şube Sorumluluğuna ise Abdülkadir Ekbic’in atanmasına tepki gösteren Güzelyurt Kıb-Tek personeli bugün greve gitti.

Konuyla ilgili olarak Güzelyurt’a giderek Kıb-Tek çalışanlarına destek veren El-Sen Başkanı Ahmet Tuğçe ise, toplu iş sözleşmesi ve iş barışının bozulduğu nedeniyle uyarı grevimi her gün yapma kararı aldıklarını belirterek, Kıb-Tek yönetiminin aldığı son kararı geri çekene kadar greve devam edeceklerini ifade etti.

