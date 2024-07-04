Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Yenierenköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yenierenköy sakini Alnur ailesinin çınarı sevilen sima Melek Alnur bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Alnur’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Yenierenköy Camisi’nde kılınacak olan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yenierenköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
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