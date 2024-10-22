Deplasman takımlarının haftası

Aksa Süper Ligin beşinci haftasında oynanan 8 maçın sadece 2 maçını evsahibi takımlar kazanırken, 5 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı







Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu beşinci haftası pazartesi akşamı oynanan Lefkoşa derbisiyle tamamlandı. Beşinci hafta sonunda tek kayıpsız takım olarak Doğan T. Birliği liderliğini sürdürürken, 3 takım ise 3 puan gerisinden onu takip ediyorlar.

Lider Doğan T. Birliği’nin sahasında konuk ettiği Yeşilova’yı 2 – 0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdüğü 5. Haftada, son 5 sezonun şampiyonu Mağusa T. Gücü konuk olduğu Esentepe karşısında son dakikalarda yediği gollerle sahadan 3 – 2 mağlup ayrılırken, MTG’nin uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu.

Bu arada Doğan T. Birliği takımı kulüp rekoru olan sezon başı üst üste 5 maç rekorunu da kırdı.

Liderin takipçileri Gençlik Gücü, Cihangir ve Lefke takımları da bu hafta deplasmanda kazanarak takiplerini sürdürdüler.

Sezonu geç açan Mesarya takımı ise konuk olduğu T. H Dumlupınar takımını da mağlup ederek sürpriz sonuçlar almaya devam ediyor.

Ligde geride kalan 5 hafta sonunda ise henüz puanla tanışamayan Gönyeli ise ligin dibine demir atmış durumda.

Aksa süper Ligin beşinci haftasında oynanan 8 maçın sadece 2 maçını evsahibi takımlar kazanırken, 5 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu beraberlikle sonuçlanan maç ise golsüz tamamlandı.

Oynanan maçlarda 23 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3’e yaklaştı. Atılan 23 golün 10 tanesi yabancı futbolculardan gelirken, 13 golü yerli futbolcular attı. Bu hafta üç futbolcu ikişer gol atarak takımlarının galibiyetinde önemli rol aldılar. Bunlar Cihangir’den Babacar, Lefke’den Kasım ve Gençlik Gücü’nden Hasan Akkuyu oldu.

Gol krallığı yarışında zirvede olan MTG’den Şenol Şoför bu hafta da attığı golle gol sayısını 7 yaparak takipçileriyle aradaki gol sayısını açarken, haftayı 2 golle kapatan Babacar 5 gole ulaşarak takibini sürdürdü.

Bu hafta maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalınırken üçü de gole çevrildi.

Oynanan 8 maçta yine kartlar hava da uçuşurken hakemler 57 sarı kart 4 tane de kırmızı kart gösterdi.





Haftanın Takımı:Esentepe

Süper ligin yeni ekibi Esentepe konuk ettiği ligin son 5 sezonunun şampiyonu ve bu sezonun da şampiyonluk adayı Mağusa T. Gücü’nü son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etmeyi başararak haftanın takımı olmayı hak etti.





Haftanın Futbolcusu:Babacar Diop (Cihangir)

Cihangir takımı bölge derbisinde M.Değirmenlik karşısında sahadan 3 – 1 galip ayrılırken, golcü yabancısı Babacar Diop hem oynadığı futbol hem de attığı 2 golle galibiyetin mimarı olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.





Haftanın Teknik Direktörü: Emre Perçinci(Mesarya)

Sezona çalkantılı bir şekilde başlayan ve sezonun başlamasına kısa bir zaman kala takımın başına geçen Emre Perçinci, Mesarya takımına ligdeki rakiplerine karşı galip gelecek futbolu oynatarak 10 puan topladı. Perçinci, konuk oldukları T. H. Dumlupınar takımını yenmeyi başararak haftanın teknik adamı oldu



Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Yenicami – Çetinkaya)

Haftanın kapanış maçı olan Yenicami ile Çetinkaya arasındaki Lefkoşa derbisinin orta hakemliğini yapan Osman Özpaşa maç boyunca pozisyonlara yakın olurken, yerinde düdükleri ve oyunu kesmeden oynatarak yardımcılarıyla birlikte başarılı bir maç yöneterek haftanın hakemi oldu.



Haftanın Kare Ası:

Hasan Akkuyu (CB Gençlik Gücü), Kasım Tağman (Lefke),Obia Lucas (Mesarya), Moussa Traoure ( Çetinkaya)



Haftanın On Biri:

Ahmet (Esentepe), Tunahan(Doğan T. B), Okan (Mesarya), Kaan(Lefke), Mikail(Cihangir), Deniz(Esentepe), Mustafa Kemal(Çetinkaya) Uğur(Cihangir), Gime Toure (DoğanT. B), Lukman (Esentepe), Djabi(Çetinkaya)



AKSA Süper Lig 5. Hafta sonuçları

Doğan T. Birliği – A. Yeşilova: 2 – 0

T. H. Dumlupınar – Mesarya : 1 – 3

Karşıyaka – Lefke : 1 – 2

Göçmenköy – L. G. Birliği : 0 – 0

Esentepe – Mağusa T. Gücü: 3 – 2

Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3

M. Değirmenlik – Cihangir: 1 – 3

Yenicami – Çetinkaya: 0 – 1



C. B. Gençlik Gücü – M. Değirmenlik

Mağusa Türk G. Doğan Türk B.

Cihangir – Göçmenköy

Lefke – T. H. Dumlupınar

Çetinkaya – Esentepe

Yeşilova - Gönyeli

DND Gençler Birliği – Karşıyaka

Mesarya - Yenicami





AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Doğan Türk Birliği 5 5 0 0 12 3 9 15 2. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 5 4 0 1 12 4 8 12 3. Lefke TSK 5 4 0 1 9 5 4 12 4. Cihangir GSK 5 4 0 1 11 8 3 12 5. Mağusa Türk Gücü 5 3 1 1 15 6 9 10 6. Mesarya SK 5 3 1 1 11 6 5 10 7. Çetinkaya TSK 5 2 1 2 10 8 2 7 8. Alsancak Yeşilova SK 5 2 1 2 6 6 0 7 9. Esentepe KKSK 5 2 1 2 4 4 0 7 10. Miracle Değirmenlik SK 5 2 0 3 5 7 -2 6 11. DND L. Gençler Birliği SK 5 1 1 3 5 8 -3 4 12. Yenicami AK 5 1 1 3 4 9 -5 4 13. Göçmenköy İYSK 5 0 3 2 5 8 -3 3 14. Karşıyaka SK 5 1 0 4 5 12 -7 3 15. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 5 1 0 4 7 19 -12 3 16. Gönyeli SK 5 0 0 5 5 13 -8 0 AKSA SÜPER LİG BEŞİNCİ HAFTA PANORAMASIAksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu beşinci haftası pazartesi akşamı oynanan Lefkoşa derbisiyle tamamlandı. Beşinci hafta sonunda tek kayıpsız takım olarak Doğan T. Birliği liderliğini sürdürürken, 3 takım ise 3 puan gerisinden onu takip ediyorlar.Lider Doğan T. Birliği’nin sahasında konuk ettiği Yeşilova’yı 2 – 0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdüğü 5. Haftada, son 5 sezonun şampiyonu Mağusa T. Gücü konuk olduğu Esentepe karşısında son dakikalarda yediği gollerle sahadan 3 – 2 mağlup ayrılırken, MTG’nin uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu.Bu arada Doğan T. Birliği takımı kulüp rekoru olan sezon başı üst üste 5 maç rekorunu da kırdı.Liderin takipçileri Gençlik Gücü, Cihangir ve Lefke takımları da bu hafta deplasmanda kazanarak takiplerini sürdürdüler.Sezonu geç açan Mesarya takımı ise konuk olduğu T. H Dumlupınar takımını da mağlup ederek sürpriz sonuçlar almaya devam ediyor.Ligde geride kalan 5 hafta sonunda ise henüz puanla tanışamayan Gönyeli ise ligin dibine demir atmış durumda.Aksa süper Ligin beşinci haftasında oynanan 8 maçın sadece 2 maçını evsahibi takımlar kazanırken, 5 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu beraberlikle sonuçlanan maç ise golsüz tamamlandı.Oynanan maçlarda 23 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3’e yaklaştı. Atılan 23 golün 10 tanesi yabancı futbolculardan gelirken, 13 golü yerli futbolcular attı. Bu hafta üç futbolcu ikişer gol atarak takımlarının galibiyetinde önemli rol aldılar. Bunlar Cihangir’den Babacar, Lefke’den Kasım ve Gençlik Gücü’nden Hasan Akkuyu oldu.Gol krallığı yarışında zirvede olan MTG’den Şenol Şoför bu hafta da attığı golle gol sayısını 7 yaparak takipçileriyle aradaki gol sayısını açarken, haftayı 2 golle kapatan Babacar 5 gole ulaşarak takibini sürdürdü.Bu hafta maçlarda 3 kez penaltı düdüğü çalınırken üçü de gole çevrildi.Oynanan 8 maçta yine kartlar hava da uçuşurken hakemler 57 sarı kart 4 tane de kırmızı kart gösterdi.EsentepeSüper ligin yeni ekibi Esentepe konuk ettiği ligin son 5 sezonunun şampiyonu ve bu sezonun da şampiyonluk adayı Mağusa T. Gücü’nü son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etmeyi başararak haftanın takımı olmayı hak etti.Babacar Diop (Cihangir)Cihangir takımı bölge derbisinde M.Değirmenlik karşısında sahadan 3 – 1 galip ayrılırken, golcü yabancısı Babacar Diop hem oynadığı futbol hem de attığı 2 golle galibiyetin mimarı olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Emre Perçinci(Mesarya)Sezona çalkantılı bir şekilde başlayan ve sezonun başlamasına kısa bir zaman kala takımın başına geçen Emre Perçinci, Mesarya takımına ligdeki rakiplerine karşı galip gelecek futbolu oynatarak 10 puan topladı. Perçinci, konuk oldukları T. H. Dumlupınar takımını yenmeyi başararak haftanın teknik adamı olduOsman Özpaşa (Yenicami – Çetinkaya)Haftanın kapanış maçı olan Yenicami ile Çetinkaya arasındaki Lefkoşa derbisinin orta hakemliğini yapan Osman Özpaşa maç boyunca pozisyonlara yakın olurken, yerinde düdükleri ve oyunu kesmeden oynatarak yardımcılarıyla birlikte başarılı bir maç yöneterek haftanın hakemi oldu.Hasan Akkuyu (CB Gençlik Gücü), Kasım Tağman (Lefke),Obia Lucas (Mesarya), Moussa Traoure ( Çetinkaya)Ahmet (Esentepe), Tunahan(Doğan T. B), Okan (Mesarya), Kaan(Lefke), Mikail(Cihangir), Deniz(Esentepe), Mustafa Kemal(Çetinkaya) Uğur(Cihangir), Gime Toure (DoğanT. B), Lukman (Esentepe), Djabi(Çetinkaya)AKSA Süper Lig 5. Hafta sonuçlarıDoğan T. Birliği – A. Yeşilova: 2 – 0T. H. Dumlupınar – Mesarya : 1 – 3Karşıyaka – Lefke : 1 – 2Göçmenköy – L. G. Birliği : 0 – 0Esentepe – Mağusa T. Gücü: 3 – 2Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3M. Değirmenlik – Cihangir: 1 – 3Yenicami – Çetinkaya: 0 – 1 AKSA Süper Lig 6. Hafta programı:C. B. Gençlik Gücü – M. DeğirmenlikMağusa Türk G. Doğan Türk B.Cihangir – GöçmenköyLefke – T. H. DumlupınarÇetinkaya – EsentepeYeşilova - GönyeliDND Gençler Birliği – KarşıyakaMesarya - Yenicami