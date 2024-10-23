Gol düellosunda Galatasaray sevindi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmadan sarı-kırmızılı ekibimiz 4-3 üstün ayrıldı

RAMS Park'ta oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılı takımımız, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile duran toplar ve yan ortalarda pozisyona girdi.

Konuk takımın kalecisi Isak Pettersson'un iyi performansı Galatasaray'ın skoru bulmasını önledi. Etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, aradığı golü 28. dakikada Icardi ile buldu. Pettersson'un 39. dakikada kendi kalesine attığı gol sonrasında farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekip, 44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarı ilk 45 dakikanın tam tersi oldu. Daha etkili oynayan konuk takım, 52. dakikada Niklas Hult'un golüyle farkı 2'ye indirdi. Sarı-siyahlılar, 65. dakikada Michael Baidoo'nun penaltı golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Hücuma çıkmakta zorlanan ve kalesinde tehlikeli pozisyonlar veren Galatasaray, yaşadığı panikten Yunus Akgün'ün 83. dakikada attığı golle çıktı ve farkı yeniden 2'ye yükseltti: 4-2.

Kalan bölümde rakibini durdurmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada Johan Larsson'un golüne engel olamayınca skor 4-3 oldu.

Stresli geçen son anlarda 90+5'te Michy Batshuayi ile bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edilen Galatasaray, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekibimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" puanını 7'ye yükselterek yoluna namağlup devam etti.

İstanbul'a birer galibiyet ve yenilgiyle gelen Elfsborg ise ikinci mağlubiyetini yaşayarak 3 puanda kaldı.

