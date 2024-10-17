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Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek

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Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
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Gazimağusa Trafo Merkezi'nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden; Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası, Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar köyü etkilenecek.
 
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