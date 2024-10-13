Erhan atıyor, Mormenekşe kazanıyor

Mormenekşe konuk ettiği Yalova’yı golcüsü Erhan Çınar’ın attığı gollerle 2 – 1 mağlup ederek evindeki ikinci maçını da kazandı

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Ali Özer, Halil Erdem Canaloğlu, Cenk Aras Özfutu

Mormenekşe: Haluk, Ertan, Isaac, Sami Ergazi(Fetin), İsmet, Sami Tünsay(Arda), Aygün(Sami Yahat(Ramazan), Justice(Gökay), Mehmetali, Cenker, Erhan

Yalova: Ali Rıza, Doğukan, Erkan, İbrahim, Civan(Bekem), Yasin(Behiç), Hakan, Doğukan Kurt(Berkem), Sergülen, Yiğitcan(Cenkay)

Goller: Dk. 7 ve 80 Erhan (Mormenekşe), Dk. 39 Erkan(Yalova)

K. Kart: Dk. 90 Ramazan(Mormenekşe)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4. Hafta mücadelesinde Mormenekşe ile Yalova karşı karşıya geldi.

Oldukça tempolu ve mücadeleci geçen karşılaşmanın son bölümünde Mormenekşe bulduğu golle sahadan 2 – 1 galip ayrılan taraf oldu.

Dk. 7 Mormenekşe atağında defanstan hızla topla çıkan İsmet güzel bir pasla sağ kanatta Sami'yi topla buluşturdu. Sami de hızla ceza alanına girerek yerden kestiği topa ayak koyan Erhan Çınar topu ağlarla buluşturdu.1 - 0

Dk.14 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Justice'in pasıyla Yalova defansının arkasında topla buluşan Erhan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.

Dk.20 Yalova'nın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Hakan orta şut karışımı vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

Dk.39 Yalova'nın kullandığı köşe atışında Hakan'ın ortasında arka direkte Serbülent'in ortaya çevirdiği topa kafayla dokunan Erkan topu ağlarla buluşturdu.1-1

Dk.54 Yalova atağında Hakan'ın pasıyla topla buluşan Sergülen'in Mormenekşe ceza sahası üzerinde şutunda kaleci Haluk topu köşeden çıkardı.

Dk. 62 Mormenekşe atağında yapılan ortada seken topa kafayı koyan Cenker'in vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk.79 Yalova atağında ceza sahası önünde topla buluşan Hakan'ın şutunda kaleci Haluk topu köşeden çıkardı.

Dk. 80 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Gökay'ın pasıyla defans arkasında topla buluşan Erhan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaparak topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1

Geriye kalan dakikalarda iki takımın da çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma Mormenekşe’nin 2- 1 üstünlüğünde tamamlandı. Bu sonuçla Mormenekşe evinde ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükselirken, Yalova 2 puanda kaldı.

