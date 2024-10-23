Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2 haftalık aranın ardından sezonun yedinci yarışı, Girne Rallisi ile devam ediyor. 26-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ralli, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange sponsorluğunda yapılacak

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinciyarışı iki günlük programla yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ve oldukça yoğun ilgi gören Girne Limanı Özel Seyirci Etabı ile başlayacak olan Girne Rallisi, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange ana sponsorluğunda hayata geçirilecek. GirneRallisi, 26 Ekim Cumartesi akşamüzeri saat 17.00’den itibaren Girne Limanı Özel Seyirci Etabı’nda Drift ve Pist araçlarının gösterisi ile başlayacak. 18.00’de ise rallinin start seremonisi yapılarak büyük heyecan başlayacak.

PAZAR GÜNÜSERDARLI VE TİRMEN’DE YARIŞACAKLAR

27 EkimPazar günü Serdarlı ve Tirmen bölgelerinde hazırlanan 3 etap ikişer kez geçilecek. Ülkemizin en meşhur zıplama noktalarından biri olan Serdarlı zıplama noktası gün boyu 4 kez hem Serdarlı Etabı’nda hem de Çatoz Etabı’nda geçilecek. Günün ilk etabı yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda olan Serdarlı Etabı olacak. 10.28’de başlayacak olan etabın ardından 11.11’da 4 kilometrelik asfalt Tirmen etabı geçilecek. Ardından yeniden 11.54’de Serdarlı Etabı geçilecek ve Serdarlı Köy Gazinosu’nda kurulacak Servis alanında ara verilecek. Servis arasının ardından bu kez yaklaşık 13 kilometrelik Çatoz etabı geçilecek. Çatoz etabının başlama saati 13.47. ardından yeniden Tirmen etabı 14.30’da geçilecek ve rallinin son etabı olan Çatoz 2 etabı 15.13’de geçilerek ralli son bulacak. Kısa bir servisin ardından ekipler ödül töreninin de yapılacağı Girne Limanı’na gidecekler.

RALLİDE 20 EKİP, ÖZEL SEYİRCİ ETABINDA TOPLAM 42 EKİP YARIŞACAK

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange’in ana sponsorluğunun yanı sıra yarışa katkı koyan önemli kuruluşlar da var. Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Jack&Jones, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarıştatoplam 42 ekip mücadele edecek. Girne Limanı Özel Seyirci Etabı’nda Drift, Tırmanma ve Pist yarışı ekiplerinden oluşan 22 pilotun gösterisinin yanı sıra rallide 5 farklı sınıfta 20 ekip yarışacak. Böylece cumartesi akşamı Girne Limanı’nda Motorspor severler toplam 45 ekibin gösterisi ile ralliye doyacak. Şampiyonluk yarışı için oldukça önemli olan ralli ayrıca 2024 Mahalli Ralli Kupası olan Ahmet Demirel Ralli Kupası’na da puan verecek.6’sı R5 olmak üzere rallide mücadele edecek olan 20 ekibin 6’sı sınıf 2’de, 5’i Sınıf 1’de, 4’ü Sınıf N’de, 3’ü sınıf 4’te ve 2’si sınıf R’de yarışacak. Rallide ayrıca Vahide Çobanoğlu Yarışın Kahramanı Özel Ödülü ve Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödülü de sahiplerini bulacak.

Program

26 Ekim Cumartesi

17.00 Fotoğraf Çekimi

18.00 Start Seremonisi

18.30Drift ve Pist Araçları Gösterisi

18.45 Girne Limanı Özel Seyirci Etabı

27 Ekim Pazar

09.20 - Servis A

10.28 - Serdarlı 1

11.11 - Tirmen 1

11.54 - Serdarlı 2

12.54 - Servis B

13.47 - Çatoz 1

14.30 - Tirmen 2

15.13 - Çatoz 2

15.43 - Servis C

16.45 - PodyumGirne Liman

