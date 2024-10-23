Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında

Ülke, genellikle yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Hava sıcaklığı hafta boyunca geçen haftaya göre 1 derecelik düşüşle 25-28 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ekim tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, hava hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında olurken rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman da kuvvetli esecek.

