Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında

Ülke, genellikle yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Hava sıcaklığı hafta boyunca geçen haftaya göre 1 derecelik düşüşle 25-28 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ekim tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, hava hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında olurken rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman da kuvvetli esecek.
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