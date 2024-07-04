KTÖS, hayat pahalılığının yanlış hesaplanması konusunda dava hazırlığında

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, hayat pahalılığının yanlış hesaplanması konusunda dava hazırlığında olduklarını belirtti.

Yazılı açıklamasında, Meclis’te okunan “İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Araştırma Komitesi Raporu”na işaret eden Maviş, hayat pahalılığının yanlış hesaplanması nedeniyle “halkın alım gücünden çalınanların” ne zaman geri ödeneceğini sordu.

Hayat pahalılığı oranlarının hatalı hesaplandığının, Meclis’te oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Maviş, vatandaştan ne zaman özür dileneceğini ve ne zaman istifa edileceğini de sordu.

Maviş konu hakkında dava hazırlığında olduklarını da belirtti.

