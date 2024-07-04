banner913
banner932
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
10 0
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
37 0
 
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
41 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
62 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
39 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
36 0
banner1032

KTÖS, hayat pahalılığının yanlış hesaplanması konusunda dava hazırlığında

banner1020

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, hayat pahalılığının yanlış hesaplanması konusunda dava hazırlığında olduklarını belirtti.

banner974
KTÖS, hayat pahalılığının yanlış hesaplanması konusunda dava hazırlığında
banner971
Yazılı açıklamasında, Meclis’te okunan “İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Araştırma Komitesi Raporu”na işaret eden Maviş, hayat pahalılığının yanlış hesaplanması nedeniyle “halkın alım gücünden çalınanların” ne zaman geri ödeneceğini sordu.
Hayat pahalılığı oranlarının hatalı hesaplandığının, Meclis’te oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Maviş, vatandaştan ne zaman özür dileneceğini ve ne zaman istifa edileceğini de sordu.
Maviş konu hakkında dava hazırlığında olduklarını da belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.