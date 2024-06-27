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Sevenlerini yasa boğdu

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Sevenlerini yasa boğdu
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Lefkoşa bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli sakinlerinden sevilen sima Rayıf Serinsu dün vefat etti.
Serinsu’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Gönyeli Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönyeli Mezarlığı’na defnedildi.
 
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