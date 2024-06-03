Lefkoşa sevilen bir çınarını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’da sakin çevresinde sevilen, merhametli kişiliğiyle tanınan Fatma Hancıoğlu bugün vefat etti.

Hancıoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa Mezarlığın’a defnedilecek.

