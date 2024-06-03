Dr.Kenan Arifoğlu’nun ‘BİSİKLET ÜZERİNE’ kitabı çıktı

Dr.Kenan Arifoğlu bir bisiklet tutkunu. Yıllarca topladığı,sürdüğü bisiklet koleksiyonunu geçen gün yapılan sergi ve kitap tanıtımında bisiklet severlerle buluşturdu. Kuşkusuz bisiklet geçmişte bizim ülkemizde çok önemli bir taşıttı. Hemen herkesin bisikleti vardı ama alması da çok kolay değildi tabii. Çok iyi anımsarım rahmetli dedem 1940 yıllarda bisiklet aldığı zaman, etraftaki insanlar çok dedikodu yapmış “Bunlar gümrükçü bunlar almak kim alacak”. Dedem ölene dek raleigh 28’lik erkek bisikleti hem sürdü, hiç arabası olmadı, ben de Mağusa’ya gittim zamanlar alır sürer işlerimi yapardım.Kısacası insanların bisikletle yetinir, kadın erkek bisikletiyle işine,okula gider gelirdi. Mahmut Hocanın şiirinin bir bölümünde bugünün gençlerine şiirinde şöyle göndermeler yapar.“Bisiklet alınmaz, motosiklet hiçBeyin villâsı var, seninki kerpiçOnlar viski içer var sen de su iç” artık insanlar bisikletten uzaklaştı. Araba sürücülerinin bir çoğu bisiklet sürenlere pek saygılı değiller. Lüks yaşam, değişen insan profili, insanları bisikletten gittikçe soğuttu. Buna ek olarak düzgün yolların olmaması,belediyelerin uğraş vermelerine rağmen,Hollanda ,Danimarka gibi ülkelerdeki gibi bisiklet yollarının yapımı pek başarılı olamadı. umarım ileriki yıllarda bu olabilir!Türk şiirinde bisikletle ilgili ilk şiiri Tevfik Fikret yazmıştı. 1897 yılında Servet-i Fünun yayımlanan bu şiir şöyle idi:BİSİKLET ŞİİRİUçar, uçar gibi kumlar, çemenler üstündeGeçen şu tâze kadın bu numûne-i hevesâtAyaklarında kanadlarla sanki aşk u hayatUçar, uçar gibi kumlar, çemenler üstündeMeşâm-ı rûha emel lezzetinde neşrediyorTen-i rakîki bahârın esir-i nükhetiniŞitabı titreterek sîne-i tarâvetiniPırıl pırıl uçuyor, tuttasıl uçup gidiyor.Uçup uçup gidiyor; sonra pür-gurûr ü garâmZemine resm ile bir nazlı hatt-ı istifhâm:“Güzel değil mi şu hâlim, bakın” diyor... Parlak,Güzel evet bu revişler, güzel bu câzibeler,Güzel; fakat bu tehâlük nedir, değilse eğerHâyatı birkaç adım fazla koşturup yormak?O yıllarda Osmanlı Coğrafyasına da giren bisiklet tüm alanlarda artık kullanılır olmuştu. Beni çok etkileyen filmlerden birisi olan “Bisiklet Hırsızı” İtalya’da geçer. II.Dünya Savaşı sonrası yoksuluk ve insan onuru üzerine çok anlamı bir filmdir. Tabii bu konuda yazacak çok şeyler var ama biz eseri yazan Arifoğlu’na sözü bırakalım.“Uzun zamandan beridir, eski Kıbrıs bisikletlerine ilgi duymaktaydım. Bu ilgi giderek yoğunlaştı ve tamir edilmesi gereken bisikletleri toplamaya başladım. Neticede bu bisikletler, farklı modeller olarak koleksiyona dahil olmaya başladılar. Bu bisikletleri ya eski bisiklet tamiri yapanlardan ya da özel koleksiyon yapan kişilerden almaya başladım. Her önüme gelen bisikleti almaktan ziyade, bende olmayan modelleri bulmaya özen gösterdim. Bu ilgimi bilen bir bisikletçi arkadaş, deposundaki hurda bisikletleri, bakımsız, eski parçaları, bana -neredeyse- hurda fiyatına sattı; bu hurda bisikletlerden dört bisiklet restore ettim. Bazılarının üzerinde orjinal parçaları yoktu, onları bisikletçi arkadaşlardan tedarik ettim. Restorasyon sırasında bisiklet tamiri yapan bisikletçi arkadaşlardan, zaman zaman, kurulumlarında ciddi yardım aldım. Neticede, bir dönem Kıbrıs'ta sıklıkla kullanılan bisikletlerden bir koleksiyon oluşturdum. Daha sonra YouTube'da, bir kanal oluşturarak, oğlumla beraber bu bisikletleri, restorasyon çalışmaları ile beraber "Vintage Bicycles of Cyprus" adı altında tanıtmaya başladık. Kanal oldukça ilgi gördü. Bu kanalda, bisikletlerin markaları, yılları, nasıl elde edildikleri ve nasıl restore edildikleri anlatılmaktadır. Kanal halen güncellenmekte ve izlenmektedir. Bu çalışmaları daha kalıcı bir hale getirmek için bir kitap oluşturmak fikri böylelikle oluşmuş oldu. Bu kitapta tüm Kıbrıs'ta, bir dönem güncel hayatta kullanılmış bisikletleri bulacaksınız. Bazıları eksik olabilir; ancak, en popüler olanları kesinlikle bulacaksınız. Kitaptaki fotoğraflar, değerli dostum fotoğraf sanatçısı, Yıltan Taşçı tarafından çekilmiştir. Kitabın görsel tasarımı da yine bir fotoğraf sanatçısı olan, Ceyhan Özyıldız tarafından yapılmıştır. Kapak fotoğrafı bir dönem çarşıda alışverişe gitmiş üç kadınımızın fotoğrafıdır. Bu fotoğraf aynı yerde, aynı model bisikletler ve o döneme ait kıyafetlerle tekrar çekilmiştir. Umarım bu kitap ilginizi çeker ve keyifle okur ve incelersiniz. Bu kitabın amacı eski bisikletleri olanlara kaynak sağlamak, bisikletlerinin yılı ve markası hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Kitabın hazırlanmasında sabır ve cesaretlendirme açısından büyük katkısı olan eşime, çocuklarıma ve aileme ayrıca teşekkür ederim.”Dr. Kenan Arifoğlu kimdir?1962 yılında East End Londra'da doğdu. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Kıbrıs'a geldi. İlkokulu Köşklüçiftlik İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Türk Maarif Koleji'nde okudu. Daha sonra İngiltere'de Tottenham College'de okudu ve ardından tıp fakültesi eğitimine başladı. Bir süre sonra tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimine Türkiye'de devam ederek, adaya plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olarak döndü. Akıncılar'da (Luricina) askerlik hizmetini yaptıktan sonra, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yirmi üç yıl plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. Aynı hastanede başhekim yardımcılığı ve 112 ambulans ağının kurulması ve tüm adaya yaygınlaşmasında kurucu üye olarak görev aldı. Uç yıl ada genelinde 112 sorumlu başhekimi olarak görev yaptı. Birçok dernekte aktif olarak görev aldı. Üç dönem Kıbrıs Türk Tabip Odası Başkanlığı, bir dönem Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı yaptı. 2017-18 yıllarında KTTB'de kurulan tiyatroda rol aldı. KTTB'nin Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu’na katılmasında öncü görevi üstlendi. Bu arada, çocukluğundan beri ilgilendiği bisiklet hobisine daha fazla vakit harcamaya başladı. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Kenan Arifoğlu, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir ve halen Rumca öğrenmektedir.