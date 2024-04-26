Kilo vermek için başladı, şampiyon oldu

Avrupa ve Türkiye’de milli gururumuz olan, şampiyon Sedef Nergiz, boksa 12 yaşındayken kilo vermek için başladı. Sedef Nergiz şimdi Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinciliğini bir üst seviyeye çıkartarak, Avrupa’da şampiyonluğa yürüyor.

Boksörlerin hocası Muhammetjan Metdiyev’in yetiştirdiği Sedef, 3 yıl önce 12 yaşındayken sadece kilo vermek için girdiği boks ringinden, şimdi Avrupa Şampiyonu bir milli sporcu olarak yer alıyor. Tüm dünyayı etkileyen küresel salgın nedeniyle bir yıl ara verdikten sonra ringlere döndü ve 2023'te ilk defa katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda 75 kilogram da Türkiye şampiyonu oldu.

Daha sonra milli takıma davet alan Sedef, Kastamonu'da 15 gün milli takıma kamp yaptıktan sonra Romanya'ya Avrupa boks şampiyonasına gitti ve Romanya’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi oldu.

Sedef şu sıralar, adada birçok boksör yetiştiren Erdal Akülker’in yönetiminde Türkiye Yıldız Bayanlar Boks Şampiyonası’na hazırlanıyor… 11-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada, 1’incilik hedefleyen Sedef’in bir sonraki rotası ise Bosna Hersek’te düzenlenecek, Avrupa Boks Şampiyonası’nda ülkemize altın madalya kazandırmak…

