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Sevenlerini yasa boğdu

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Sevenlerini yasa boğdu
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Ülkemizin ve Lefkoşa'nın sevilen simalarından olan İsfendiyar Erdoğdu, bugün yaşamını yitirdi. Erdoğdu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
İsfendiyar Erdoğdu'nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.


 
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