Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin sesli kitap projesi kapsamında Mehmet Kansu’nun kitabı Storytel’de yayınlandı

Telsim ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğinde hayata geçen Sesli Kitap Projesi’nin dördüncükitabı, Mehmet Kansu’nun “Bir Düşün Adamının Kalem İzleri: Yeşil Kurbağa Yılan Açlık”, Osman Alkaş’ın sesinden Storytel’de yayınlandı.
Osman Alkaş’ın seslendirdiği Mehmet Kansu’nun “Bir Düşün Adamının Kalem İzleri:Yeşil Kurbağa Yılan”öykü kitabıhttps://vfcyp.co/BirDusunAdamininKalemIzlerilinkine tıklayarak Storytel’den dinleyebilirsiniz.
MEHMET KANSU:”TEŞEKKÜRLER TELSİM VE KIBRIS TÜRK YAZARLAR BİRLİĞİ, ÖLMEMEK İÇİN YAZDIM, ÖLÜMSÜZ BİR SES OLDUM STORYTEL’DE”
Mehmet Kansu; “Öykü yazmanın,öykü anlatmanın;yazarının veya anlatanın tinsel varlığından; sezinleme ile birlikte oluşan bir ivmeden kaynaklanabildiğini sanıyorum. Öykü yazan ve anlatanların, halk arasındaki beğenilmeleri ve hayranlıkla kabul görmeleri; o yazan ve anlatıcılarının yüksek öğrenim görmüşolmaları ile değerlendirilmeleri anlamına da gelmeyebilir: Margues’i anımsatır bize bu sözler: “Anlatmak için yaşamak” diye açıklar.
Teşekkürler Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği , ölmemek için yazdım, ölümsüz bir ses oldum storytel’de.” dedi
FEVZİ TANPINAR:”İLERİKİ DÖNEMLERDE DE KIBRIS’A ŞİİRLERİNİ, ROMANLARINI KAZANDIRMIŞ BİR ÇOK DEĞERLİ YAZARIMIZI STORYTEL’DE GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ.”
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliği kapsamında hayata geçirdiğimiz Sesli Kitap Projesi’nin dördündü romanını yayınlamanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz diyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kıbrıs Türk edebiyatının dış dünyaya açılmasında Sesli Kitabın önemine dikkat çekti. Tanpınar, “ Kıbrıs Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip, şiirleri ve öyküleriyle adından hep söz ettiren Mehmet Kansu’nun “Bir Düşün Adamının Kalem İzleri: Yeşil Kurbağa Yılan Açlık” isimli öykü kitabı, Osman Alkaş’ın sesinden Storytel’de yayında. Sesli Kitap projesinin ilk kitabı Hikmet Afif Mapolar’ın Kök Nal’ı, çok ses getirmişti, daha sonra ikinci kitabımızYusufçuklar Oldu Mu? İsmail Bozkurt’un kendi sesinden yayınlandı ve üçüncü kitap da Bekir Kara’nın Kavuni romanı yine Osman Alkaş tarafından seslendirilmişti. Romanların yanısıra Havva Tekin’in 7 harika çocuk kitabı Storytel’de hayat bulmuştı. Umarız ki Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ile yapmış olduğumuz işbirliğimiz, bu güzel proje çok uzun soluklu olur ve genç nesile bu özel isimlerimizi kazandırabiliriz. İleriki dönemlerimizde de Kıbrıs’a şiirlerini, romanlarını, öykülerini kazandırmış bir çok değerli yazarımızı Storytel’de görmeye devam edeğiz.” dedi.
ŞEVKET ÖZNUR:” YAZI HAYATINDA YENİ ŞEYLER DENEMENİN HEYECANI İÇERİSİNDE OLAN KANSU, HER SEFERİNDE YENİDEN DOĞUYOR.”
Kıbrıs Türk şairleri içerisinde arayışları en yoğun olan sanatçı Mehmet Kansu’dur diyen Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Mehmet Kansu’nun şiir ve öyküde önemli bir yerde olduğunun altını çizdi. Öznur, “Şiirlerinde bir çok akımın izleri bulunan Kansu’nun, öyküde de üretimlerde bulunması, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın gelişimi açısından önemli bir etkendir. Kansu, 1970’lerden 1980’lere kadar toplumcu gerçekçi bir anlayışı benimserken, daha sonraları ise deneysel, yeniliklere açık bir tavır sergilemiştir.” dedi. Öznur, “Yazı hayatında yeni şeyler denemenin heyecanı içerisinde olan Kansu, her seferinde yeniden doğuyor. Bu yeni doğuşlardan birisi de Storytel’de eseriyle yer almasıdır. Osman Alkaş’ın muhteşem seslendirmesiyle Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın tanınmasında Mehmet Kansu’nun büyük bir katkısı olacaktır.Sesli kitap olarak eserinin yayımlanması, onu tanımayan kitap severlere ve genç kuşaklara bu platforumdan ulaşacaktır. Telsim’in böylesi bir işbirliği içerisinde yazınımıza katkısı çok büyüktür. Onlara bir kez daha Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Türk Edebiyatı adına çok teşekkür ederiz.” dedi.
Storytel’in yayıncılık hizmetleri, sesli kitap yayıncısı StorySide ile geniş kitlelerin beğenisini kazanmış Kuzey Avrupa yayınevleri Norstedts, People’s ve Gummerus tarafından verilmektedir. Dünyada 25 pazarda faaliyet gösteren Storytel’in merkezi İsveç, Stockholm’dadır. Kitapseverler, Storytel’i AppStore ve GooglePlay’den indirip Kıbrıs Türk Edebiyatı’na ait kitapları dinleyebiliyor.
M.KANSU KİMDİR?
1 Eylül 1938,Baf doğumlu.1958 yılında Öğretmen Koleji'ni bitirdi. Burslu olarak okuduğu Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Edebiyat Bölümü'nden 1960 yılında mezun oldu. 1969-70 öğrenim yılında, Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi'ne devam ederek fark derslerini verdi. 1976 yılında, İskoçya'nın Glasgow kentinde üç ay süreyle 'uygulamalı halk eğitimi" kursunu tamamladı.
1960-83 yıllarında; çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Halk Eğitimi Şube Amiri ve yine aynı bakanlığa bağlı Temel Eğitim Müdürlüğü'nde müfettiş olarak görev yaptı.
İlk şiirini liseli yıllarında, ilk şiir kitabını, 1959 yılında yayımladı. 1960'lardan bugünlere değin şiir, öykü, deneme, yaşantı ve çeviri çalışmalarını sürdürmektedir.
Şiiri, önce "Garip Şiiri", 1960'lı yıllardan itibaren de "İkinci Yeni “etkisinde kalmıştır. Kıbrıs'ta, Fikret Demirağ’la birlikte "İkinci Yeni Şiir Hareketi’nin öncülüğünü yapmıştır. 1970'lerden 1980'lere değin 'Toplumcu Gerçekçi' şiirin etkisinde kalmış ve giderek çalışmalarını çağdaş şiirin çok boyutlu değişim ve gelişmeleriyle yeni düzlemlere taşımaya çalışmıştır.
Şiir ve öykülerinde; "insan/toprak/barış/aşk" ana öğelerinin, Doğu Akdenizli Türk kimliği ve duyarlığıyla örtüştüğü fark edilebilir. Şiir ve öykülerini, biçim ve içerikleriyle okura 'hazır' olarak vermek yerine, okuyucuların da sunulanları 'kazanmaları' için çaba göstermelerinden ve kendi izlek ve imgeleriyle katılmalarından yanadır. Deneysellik, çeşitlilik, değişim ve çağdaşlık sürekli koruduğu ilkelerindendir.
YAYIMLANMIŞ ESERLERİ’nden bazıları.
1-İkinin Yaşamı(Fikret Demirağ ile birlikte) (1959),Şiir
2-Piramit Acısı (1962), Şiir
3-Dire¬nişten Önce(1968), Şiir
4-Marazlıyım Size Ve Zamana (1995),Şiir
5-Çığlık Kaç Renge Parçalanır (1995),Deneme
6-Ala¬cakaranlık (1996), Şiir
7- Bir Elin Sıcaklığını Çaldım (1996),Öykü
8-Şaşırtıcı Bir Rüzgardır Değişim (1997), Şiir
9-Toprağım Şimdi Yorgun (1998), Şiir
10- Kendin Kadar Sev Onu (1998), Şiir
11-Ve Ansızın Güneş (1998), Şiir
12-Bir Soluca¬nın İntihar Girişimi (1998) , Öykü
13-Son Yolcu (Makedonca)(1998), Şiir
14-"Midas'ın Parmakları" (Romence)(1999), Şiir
15-Kim Söyleyecek Ölü Olmadığımı(1999),Deneme
16-Aşk, Uzağımda Suya İnen Güneş(2000), Şiir
17-İki Ada(İsmet Değirmenci ile), Şiir,Resim
18-Martı dilinde Önemli Olan Neydi,(2001),Şiir
19-O’yum,Güneşin Defteri(Seçme Şiirler 1997-2000)(2005),Şiir
20-Büyücü(2006),Şiir
21-Yüzüm ve Gökyüzü Arasında Hayaletler(2007),düzyazı-Şiir
22-Boşluk(Öyküler 1962-2008)(2008),Öykü
23- Lefkoşa’yı Yürümek-1- Göllenmiş kirli Suya Baktım(2009),Öykü-Deneme
24- Lefkoşa’yı Yürümek-II- Yok mu Şarkısı Güneşin(2010),Öykü-Deneme
25-Toposvelogos-mekân ve söz,(2011), Şiir.
26-Çılgın Bir Dalgıç (Cd, 2016)
27-Bulut Halinde Bir Zaman,Deneme-öykü,2020
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