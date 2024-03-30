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Sevenlerini yasa boğdu

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Sevenlerini yasa boğdu
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Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyünün sevilen sayılan ailelerinden Kızılyürek ailesinin sevilen siması Mustafa Kızılyürek hayata tutunamayarak bugün vefat etti.
Kızılyürek'in vefatl başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Akçay Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazı sonrasında cenaze namazına müteakkip Akçay Mezarlığına defnedilecek.
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